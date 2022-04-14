Tokenomik Smart MFG (MFG)
Smart MFG (MFG) Maklumat
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem.
Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation.
With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
Smart MFG (MFG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Smart MFG (MFG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Smart MFG (MFG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Smart MFG (MFG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token MFG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token MFG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.