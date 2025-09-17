Smilek (SMILEK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +4.50% Perubahan Harga (7D) +4.50%

Smilek (SMILEK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMILEK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMILEK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMILEK telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +4.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smilek (SMILEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.88K$ 49.88K $ 49.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.88K$ 49.88K $ 49.88K Bekalan Peredaran 2.00T 2.00T 2.00T Jumlah Bekalan 1,995,192,740,381.501 1,995,192,740,381.501 1,995,192,740,381.501

Had Pasaran semasa Smilek ialah $ 49.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMILEK ialah 2.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1995192740381.501. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.88K.