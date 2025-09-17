Lagi Mengenai GRAF

Smoking Giraffe Logo

Smoking Giraffe Harga (GRAF)

Tidak tersenarai

1 GRAF ke USD Harga Langsung:

$0.00021695
$0.00021695$0.00021695
+2.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Smoking Giraffe (GRAF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:28:31 (UTC+8)

Smoking Giraffe (GRAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02124022
$ 0.02124022$ 0.02124022

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+2.41%

-20.96%

-20.96%

Smoking Giraffe (GRAF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAF sepanjang masa ialah $ 0.02124022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAF telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan -20.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smoking Giraffe (GRAF) Maklumat Pasaran

$ 102.31K
$ 102.31K$ 102.31K

--
----

$ 102.31K
$ 102.31K$ 102.31K

471.58M
471.58M 471.58M

471,576,707.0
471,576,707.0 471,576,707.0

Had Pasaran semasa Smoking Giraffe ialah $ 102.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAF ialah 471.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 471576707.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.31K.

Smoking Giraffe (GRAF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Smoking Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Smoking Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Smoking Giraffe kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Smoking Giraffe kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.41%
30 Hari$ 0-38.88%
60 Hari$ 0-9.89%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Smoking Giraffe (GRAF)

An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation.

Smoking Giraffe (GRAF) Sumber

Laman Web Rasmi

Smoking Giraffe Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Smoking Giraffe (GRAF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Smoking Giraffe (GRAF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Smoking Giraffe.

Semak Smoking Giraffe ramalan harga sekarang!

GRAF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Smoking Giraffe (GRAF)

Memahami tokenomik Smoking Giraffe (GRAF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRAF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Smoking Giraffe (GRAF)

Berapakah nilai Smoking Giraffe (GRAF) hari ini?
Harga langsung GRAF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRAF ke USD?
Harga semasa GRAF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Smoking Giraffe?
Had pasaran untuk GRAF ialah $ 102.31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRAF?
Bekalan edaran GRAF ialah 471.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRAF?
GRAF mencapai harga ATH sebanyak 0.02124022 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRAF?
GRAF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRAF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRAFialah -- USD.
Adakah GRAF akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRAF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRAFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:28:31 (UTC+8)

Smoking Giraffe (GRAF) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

