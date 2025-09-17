Smoking Giraffe (GRAF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) +0.47% Perubahan Harga (1D) +2.41% Perubahan Harga (7D) -20.96%

Smoking Giraffe (GRAF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAF sepanjang masa ialah $ 0.02124022, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAF telah berubah sebanyak +0.47% sejak sejam yang lalu, +2.41% dalam 24 jam dan -20.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smoking Giraffe (GRAF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.31K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.31K Bekalan Peredaran 471.58M Jumlah Bekalan 471,576,707.0

Had Pasaran semasa Smoking Giraffe ialah $ 102.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAF ialah 471.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 471576707.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 102.31K.