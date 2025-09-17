SMOL (SMOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00217936 $ 0.00217936 $ 0.00217936 24J Rendah $ 0.0023406 $ 0.0023406 $ 0.0023406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00217936$ 0.00217936 $ 0.00217936 24J Tinggi $ 0.0023406$ 0.0023406 $ 0.0023406 Sepanjang Masa $ 0.01234858$ 0.01234858 $ 0.01234858 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) -3.70% Perubahan Harga (7D) -6.96% Perubahan Harga (7D) -6.96%

SMOL (SMOL) harga masa nyata ialah $0.00219971. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMOL didagangkan antara $ 0.00217936 rendah dan $ 0.0023406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMOL sepanjang masa ialah $ 0.01234858, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMOL telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, -3.70% dalam 24 jam dan -6.96% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMOL (SMOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 665.61M 665.61M 665.61M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SMOL ialah $ 1.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMOL ialah 665.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.