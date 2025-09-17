Smol dodo ($DOD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +0.99% Perubahan Harga (7D) +9.78% Perubahan Harga (7D) +9.78%

Smol dodo ($DOD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DOD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DOD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DOD telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan +9.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smol dodo ($DOD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.69K$ 156.69K $ 156.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.69K$ 156.69K $ 156.69K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,967,380.317728 999,967,380.317728 999,967,380.317728

Had Pasaran semasa Smol dodo ialah $ 156.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DOD ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999967380.317728. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.69K.