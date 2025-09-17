Smoothy (SMTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00173005 $ 0.00173005 $ 0.00173005 24J Rendah $ 0.00174669 $ 0.00174669 $ 0.00174669 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00173005$ 0.00173005 $ 0.00173005 24J Tinggi $ 0.00174669$ 0.00174669 $ 0.00174669 Sepanjang Masa $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 Harga Terendah $ 0.00147986$ 0.00147986 $ 0.00147986 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -0.32% Perubahan Harga (7D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +0.14%

Smoothy (SMTY) harga masa nyata ialah $0.00173543. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMTY didagangkan antara $ 0.00173005 rendah dan $ 0.00174669 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMTY sepanjang masa ialah $ 3.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147986.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMTY telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.32% dalam 24 jam dan +0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smoothy (SMTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.81K$ 158.81K $ 158.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 173.64K$ 173.64K $ 173.64K Bekalan Peredaran 91.46M 91.46M 91.46M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Smoothy ialah $ 158.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMTY ialah 91.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 173.64K.