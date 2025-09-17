Smoovie Phone (SP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24J Rendah $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24J Tinggi $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Sepanjang Masa $ 126.94$ 126.94 $ 126.94 Harga Terendah $ 0.74026$ 0.74026 $ 0.74026 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -6.43% Perubahan Harga (7D) +14.59% Perubahan Harga (7D) +14.59%

Smoovie Phone (SP) harga masa nyata ialah $1.016. Sepanjang 24 jam yang lalu, SP didagangkan antara $ 1.016 rendah dan $ 1.1 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SP sepanjang masa ialah $ 126.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.74026.

Dari segi prestasi jangka pendek, SP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -6.43% dalam 24 jam dan +14.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Smoovie Phone (SP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Bekalan Peredaran 42.07K 42.07K 42.07K Jumlah Bekalan 42,069.0 42,069.0 42,069.0

Had Pasaran semasa Smoovie Phone ialah $ 42.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SP ialah 42.07K, dengan jumlah bekalan sebanyak 42069.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.75K.