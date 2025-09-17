SMORE (SMORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.71% Perubahan Harga (7D) +5.71%

SMORE (SMORE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SMORE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SMORE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SMORE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SMORE (SMORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Bekalan Peredaran 998.28M 998.28M 998.28M Jumlah Bekalan 998,280,150.49528 998,280,150.49528 998,280,150.49528

Had Pasaran semasa SMORE ialah $ 8.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMORE ialah 998.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998280150.49528. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.08K.