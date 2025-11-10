SMP7700 Harga Hari Ini

Harga langsung SMP7700 (SMP) hari ini ialah $ 0.00009752, dengan 6.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SMP kepada USD penukaran adalah $ 0.00009752 setiap SMP.

SMP7700 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 96,628, dengan bekalan edaran sebanyak 990.05M SMP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SMP didagangkan antara $ 0.00009118 (rendah) dan $ 0.00009755 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00239094, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000695.

Dalam prestasi jangka pendek, SMP dipindahkan +1.67% dalam sejam terakhir dan -8.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SMP7700 (SMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.63K$ 96.63K $ 96.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 96.63K$ 96.63K $ 96.63K Bekalan Peredaran 990.05M 990.05M 990.05M Jumlah Bekalan 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253 990,046,623.5677253

Had Pasaran semasa SMP7700 ialah $ 96.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMP ialah 990.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990046623.5677253. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 96.63K.