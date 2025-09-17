Snake (SNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.03400853, 24J Tinggi $ 0.03704401, Sepanjang Masa $ 0.592266, Harga Terendah $ 0.00923819, Perubahan Harga (1J) -0.18%, Perubahan Harga (1D) +8.71%, Perubahan Harga (7D) +86.03%

Snake (SNK) harga masa nyata ialah $0.03697233. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNK didagangkan antara $ 0.03400853 rendah dan $ 0.03704401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNK sepanjang masa ialah $ 0.592266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00923819.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNK telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +8.71% dalam 24 jam dan +86.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snake (SNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.09M, Kelantangan (24J) --, Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.09M, Bekalan Peredaran 83.46M, Jumlah Bekalan 83,459,722.1341008

Had Pasaran semasa Snake ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNK ialah 83.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83459722.1341008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09M.