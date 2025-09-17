Lagi Mengenai SNK

Snake Logo

Snake Harga (SNK)

Tidak tersenarai

1 SNK ke USD Harga Langsung:

$0.03697209
$0.03697209$0.03697209
+8.70%1D
mexc
USD
Snake (SNK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:03:35 (UTC+8)

Snake (SNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03400853
24J Rendah
$ 0.03704401
24J Tinggi

$ 0.03400853
$ 0.03704401
$ 0.592266
$ 0.00923819
-0.18%

+8.71%

+86.03%

+86.03%

Snake (SNK) harga masa nyata ialah $0.03697233. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNK didagangkan antara $ 0.03400853 rendah dan $ 0.03704401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNK sepanjang masa ialah $ 0.592266, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00923819.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNK telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, +8.71% dalam 24 jam dan +86.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snake (SNK) Maklumat Pasaran

$ 3.09M
--
$ 3.09M
83.46M
83,459,722.1341008
Had Pasaran semasa Snake ialah $ 3.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNK ialah 83.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 83459722.1341008. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.09M.

Snake (SNK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Snake kepada USD adalah $ +0.00296175.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Snake kepada USD adalah $ +0.0666038852.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Snake kepada USD adalah $ +0.0665991009.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Snake kepada USD adalah $ +0.023784282764069654.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00296175+8.71%
30 Hari$ +0.0666038852+180.15%
60 Hari$ +0.0665991009+180.13%
90 Hari$ +0.023784282764069654+180.35%

Apakah itu Snake (SNK)

SNAKE is a rapidly growing community with an ambition to infiltrate every household and provide you with X. It strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The community of BNB SNAKE is robust and supportive, encouraging each other to succeed. Unlike fraudulent projects that have eroded people’s trust in the market, BNB SNAKE aims to restore this trust and ensure the safety of investors.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Snake (SNK) Sumber

Snake Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Snake (SNK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Snake (SNK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snake.

Semak Snake ramalan harga sekarang!

SNK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Snake (SNK)

Memahami tokenomik Snake (SNK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Snake (SNK)

Berapakah nilai Snake (SNK) hari ini?
Harga langsung SNK dalam USD ialah 0.03697233 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNK ke USD?
Harga semasa SNK ke USD ialah $ 0.03697233. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Snake?
Had pasaran untuk SNK ialah $ 3.09M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNK?
Bekalan edaran SNK ialah 83.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNK?
SNK mencapai harga ATH sebanyak 0.592266 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNK?
SNK melihat harga ATL sebanyak 0.00923819 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNKialah -- USD.
Adakah SNK akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:03:35 (UTC+8)

