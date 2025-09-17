Snapcat (SNAPCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0061436 $ 0.0061436 $ 0.0061436 24J Rendah $ 0.00628613 $ 0.00628613 $ 0.00628613 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0061436$ 0.0061436 $ 0.0061436 24J Tinggi $ 0.00628613$ 0.00628613 $ 0.00628613 Sepanjang Masa $ 0.258497$ 0.258497 $ 0.258497 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +8.27% Perubahan Harga (7D) +8.27%

Snapcat (SNAPCAT) harga masa nyata ialah $0.00618514. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNAPCAT didagangkan antara $ 0.0061436 rendah dan $ 0.00628613 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNAPCAT sepanjang masa ialah $ 0.258497, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNAPCAT telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +8.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snapcat (SNAPCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.85K$ 61.85K $ 61.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.85K$ 61.85K $ 61.85K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Snapcat ialah $ 61.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNAPCAT ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.85K.