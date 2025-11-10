Tokenomik Snibbu (SNIBBU)

Tokenomik Snibbu (SNIBBU)

Lihat cerapan utama tentang Snibbu (SNIBBU), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:39:00 (UTC+8)
Snibbu (SNIBBU) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Snibbu (SNIBBU), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 286.47K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69M
Bekalan Edaran:
$ 420.69M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 286.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03658647
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000578
Harga Semasa:
$ 0.00068096
Snibbu (SNIBBU) Maklumat

Snibbu, Made by a experienced team in Defi, is looking to take its rightful place amongst other “Blue-Chip” Meme coins. Through aggressive shilling and marketing campaign & a strong community, we’re going to Crab our way to the top. Snibbu belongs in pepeverse storyline as one of most memable characters and snibbu memes will put smile on holders face.

We’re not in favor of the bears nor the bulls. Snibbu rules the market, controlling the bulls and the bears. It is the hero of defi we all need. Snibbu lives in the Ethereum blockchain. The center of all defi shenanigans. In here, Snibbu can build an army of fierce side walking crabs. Snibbu has no tax and liquidity pool is burnt, Snibbu lives forever.

Laman Web Rasmi:
https://snibbucoin.com
Kertas putih:
https://snibbucoin.com

Tokenomik Snibbu (SNIBBU): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Snibbu (SNIBBU) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNIBBU yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNIBBU yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNIBBU, terokai SNIBBU harga langsung token!

SNIBBU Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SNIBBU? Halaman ramalan harga SNIBBU kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

