SNIFF ($SNIFF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00218413 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.35% Perubahan Harga (7D) -14.93%

SNIFF ($SNIFF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SNIFF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SNIFF sepanjang masa ialah $ 0.00218413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SNIFF telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.35% dalam 24 jam dan -14.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SNIFF ($SNIFF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 191.63K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.63K Bekalan Peredaran 969.79M Jumlah Bekalan 969,791,526.888605

Had Pasaran semasa SNIFF ialah $ 191.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SNIFF ialah 969.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969791526.888605. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.63K.