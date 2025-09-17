Sniper Search (SS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00127856$ 0.00127856 $ 0.00127856 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.00% Perubahan Harga (1D) -2.37% Perubahan Harga (7D) +2.85% Perubahan Harga (7D) +2.85%

Sniper Search (SS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SS sepanjang masa ialah $ 0.00127856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SS telah berubah sebanyak -1.00% sejak sejam yang lalu, -2.37% dalam 24 jam dan +2.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sniper Search (SS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.41K$ 109.41K $ 109.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 173.89K$ 173.89K $ 173.89K Bekalan Peredaran 629.15M 629.15M 629.15M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sniper Search ialah $ 109.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SS ialah 629.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 173.89K.