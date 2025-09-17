Snook (SNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00266671 $ 0.00292898 24J Rendah $ 0.00266671 24J Tinggi $ 0.00292898 Sepanjang Masa $ 3.31 Harga Terendah $ 0.00130264 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -6.36% Perubahan Harga (7D) +0.43%

Snook (SNK) harga masa nyata ialah $0.00270357. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNK didagangkan antara $ 0.00266671 rendah dan $ 0.00292898 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNK sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00130264.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNK telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -6.36% dalam 24 jam dan +0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snook (SNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.37K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.07K Bekalan Peredaran 26.03M Jumlah Bekalan 38,493,055.41

Had Pasaran semasa Snook ialah $ 70.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNK ialah 26.03M, dengan jumlah bekalan sebanyak 38493055.41. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.07K.