SNOR (SNOR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +9.01% Perubahan Harga (7D) +12.31% Perubahan Harga (7D) +12.31%

SNOR (SNOR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNOR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNOR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNOR telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +9.01% dalam 24 jam dan +12.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SNOR (SNOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.93K$ 48.93K $ 48.93K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SNOR ialah $ 48.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNOR ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.93K.