Snorter Harga Hari Ini

Harga langsung Snorter (SNORT) hari ini ialah $ 0.04282138, dengan 23.99% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SNORT kepada USD penukaran adalah $ 0.04282138 setiap SNORT.

Snorter kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,738,530, dengan bekalan edaran sebanyak 250.00M SNORT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SNORT didagangkan antara $ 0.03395777 (rendah) dan $ 0.04345973 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.087519, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02631032.

Dalam prestasi jangka pendek, SNORT dipindahkan +4.53% dalam sejam terakhir dan -17.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Snorter (SNORT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Jumlah Bekalan 249,999,996.0 249,999,996.0 249,999,996.0

