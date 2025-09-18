Snowball (SNOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 3.93
Harga Terendah $ 0
Perubahan Harga (1J) -0.23%
Perubahan Harga (1D) -3.81%
Perubahan Harga (7D) +1.25%

Snowball (SNOB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNOB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNOB sepanjang masa ialah $ 3.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNOB telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -3.81% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snowball (SNOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.94K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.01K
Bekalan Peredaran 5.49M
Jumlah Bekalan 17,805,947.6439882

Had Pasaran semasa Snowball ialah $ 4.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNOB ialah 5.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17805947.6439882. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.01K.