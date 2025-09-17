Snowbank (SB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 247.07 $ 247.07 $ 247.07 24J Rendah $ 256.44 $ 256.44 $ 256.44 24J Tinggi 24J Rendah $ 247.07$ 247.07 $ 247.07 24J Tinggi $ 256.44$ 256.44 $ 256.44 Sepanjang Masa $ 8,356.8$ 8,356.8 $ 8,356.8 Harga Terendah $ 138.86$ 138.86 $ 138.86 Perubahan Harga (1J) -0.11% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +8.65% Perubahan Harga (7D) +8.65%

Snowbank (SB) harga masa nyata ialah $251.05. Sepanjang 24 jam yang lalu, SB didagangkan antara $ 247.07 rendah dan $ 256.44 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SB sepanjang masa ialah $ 8,356.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 138.86.

Dari segi prestasi jangka pendek, SB telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +8.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snowbank (SB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 40.08M$ 40.08M $ 40.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.08M$ 40.08M $ 40.08M Bekalan Peredaran 159.64K 159.64K 159.64K Jumlah Bekalan 159,640.027327531 159,640.027327531 159,640.027327531

Had Pasaran semasa Snowbank ialah $ 40.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SB ialah 159.64K, dengan jumlah bekalan sebanyak 159640.027327531. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.08M.