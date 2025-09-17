Lagi Mengenai SNOW

Snowswap Logo

Snowswap Harga (SNOW)

Tidak tersenarai

1 SNOW ke USD Harga Langsung:

$0.17097
$0.17097$0.17097
+0.20%1D
USD
Snowswap (SNOW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:34:52 (UTC+8)

Snowswap (SNOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.168481
$ 0.168481$ 0.168481
24J Rendah
$ 0.173057
$ 0.173057$ 0.173057
24J Tinggi

$ 0.168481
$ 0.168481$ 0.168481

$ 0.173057
$ 0.173057$ 0.173057

$ 169.02
$ 169.02$ 169.02

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+0.26%

+4.18%

+4.18%

Snowswap (SNOW) harga masa nyata ialah $0.17097. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNOW didagangkan antara $ 0.168481 rendah dan $ 0.173057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNOW sepanjang masa ialah $ 169.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNOW telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +4.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snowswap (SNOW) Maklumat Pasaran

$ 59.78K
$ 59.78K$ 59.78K

--
----

$ 85.49K
$ 85.49K$ 85.49K

349.66K
349.66K 349.66K

500,000.0
500,000.0 500,000.0

Had Pasaran semasa Snowswap ialah $ 59.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNOW ialah 349.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.49K.

Snowswap (SNOW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Snowswap kepada USD adalah $ +0.00044253.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Snowswap kepada USD adalah $ -0.0080436768.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Snowswap kepada USD adalah $ +0.0090926462.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Snowswap kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00044253+0.26%
30 Hari$ -0.0080436768-4.70%
60 Hari$ +0.0090926462+5.32%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Snowswap (SNOW)

Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.

Snowswap (SNOW) Sumber

Laman Web Rasmi

Snowswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Snowswap (SNOW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Snowswap (SNOW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Snowswap.

Semak Snowswap ramalan harga sekarang!

SNOW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Snowswap (SNOW)

Memahami tokenomik Snowswap (SNOW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SNOW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Snowswap (SNOW)

Berapakah nilai Snowswap (SNOW) hari ini?
Harga langsung SNOW dalam USD ialah 0.17097 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SNOW ke USD?
Harga semasa SNOW ke USD ialah $ 0.17097. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Snowswap?
Had pasaran untuk SNOW ialah $ 59.78K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SNOW?
Bekalan edaran SNOW ialah 349.66K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SNOW?
SNOW mencapai harga ATH sebanyak 169.02 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SNOW?
SNOW melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SNOW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SNOWialah -- USD.
Adakah SNOW akan naik lebih tinggi tahun ini?
SNOW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SNOWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Snowswap (SNOW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

