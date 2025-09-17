Snowswap (SNOW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.168481 $ 0.168481 $ 0.168481 24J Rendah $ 0.173057 $ 0.173057 $ 0.173057 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.168481$ 0.168481 $ 0.168481 24J Tinggi $ 0.173057$ 0.173057 $ 0.173057 Sepanjang Masa $ 169.02$ 169.02 $ 169.02 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +0.26% Perubahan Harga (7D) +4.18% Perubahan Harga (7D) +4.18%

Snowswap (SNOW) harga masa nyata ialah $0.17097. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNOW didagangkan antara $ 0.168481 rendah dan $ 0.173057 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNOW sepanjang masa ialah $ 169.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNOW telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +0.26% dalam 24 jam dan +4.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Snowswap (SNOW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.49K$ 85.49K $ 85.49K Bekalan Peredaran 349.66K 349.66K 349.66K Jumlah Bekalan 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Had Pasaran semasa Snowswap ialah $ 59.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNOW ialah 349.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.49K.