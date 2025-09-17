SNPad (SNPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01130361 24J Tinggi $ 0.01336452 Sepanjang Masa $ 0.051834 Harga Terendah $ 0.01018394 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +13.90% Perubahan Harga (7D) -3.51%

SNPad (SNPAD) harga masa nyata ialah $0.01325792. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNPAD didagangkan antara $ 0.01130361 rendah dan $ 0.01336452 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNPAD sepanjang masa ialah $ 0.051834, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01018394.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNPAD telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +13.90% dalam 24 jam dan -3.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SNPad (SNPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.72M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.72M Bekalan Peredaran 280.00M Jumlah Bekalan 280,000,000.0

Had Pasaran semasa SNPad ialah $ 3.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNPAD ialah 280.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 280000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.72M.