Social Edge (SEDGE) harga masa nyata ialah $0.02123706. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEDGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEDGE sepanjang masa ialah $ 0.856294, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01017587.
Dari segi prestasi jangka pendek, SEDGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Social Edge ialah $ 21.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEDGE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.24K.
Pada hari ini, perubahan harga Social Edge kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Social Edge kepada USD adalah $ +0.0005472195.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Social Edge kepada USD adalah $ +0.0067062133.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Social Edge kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Hari
|$ +0.0005472195
|+2.58%
|60 Hari
|$ +0.0067062133
|+31.58%
|90 Hari
|$ 0
|--
Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities: Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)
