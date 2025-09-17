Social Edge (SEDGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.856294$ 0.856294 $ 0.856294 Harga Terendah $ 0.01017587$ 0.01017587 $ 0.01017587 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.06% Perubahan Harga (7D) +5.06%

Social Edge (SEDGE) harga masa nyata ialah $0.02123706. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEDGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEDGE sepanjang masa ialah $ 0.856294, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01017587.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEDGE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Social Edge (SEDGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Social Edge ialah $ 21.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEDGE ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.24K.