Tokenomik Social Edge (SEDGE)

Lihat cerapan utama tentang Social Edge (SEDGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Social Edge (SEDGE) Maklumat

Aimed at investors looking to improve their data collection and enhance their trading experience, Social Edge has build an AI-powered Browser Extension and Telegram bot to filter and assess token data and X / Twitter insights and enable investors to quickly act on gathered data. As such, our v1 product, while subject to continuous changes and additions, offers investors a tool to enhance their trading performance, providing the following functionalities:

Trend Analysis: Analyzes how many 'calls' and 'supporters' a certain token associated to a hashtag or cashtag has received, and by who. Enables traders to be optimally informed before making decisions

Token Analysis: Analyzes key token data, safety and provides information (i.e. Social Links) of tokens associated to used hashtags or cashtags in a respective Twitter/X post

Instant Trading: Click on a used hashtag or cashtag and automatically be pointed to your favourite sniper bot in Telegram (i.e. BananaGun, Maestro)

Laman Web Rasmi:
https://sedgeai.com
Kertas putih:
https://social-edge.gitbook.io/social-edge-or-product-docs

Social Edge (SEDGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Social Edge (SEDGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.24K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00M
Bekalan Edaran:
$ 1.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.24K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.856294
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01017587
Harga Semasa:
$ 0.02123706
Tokenomik Social Edge (SEDGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Social Edge (SEDGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SEDGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SEDGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SEDGE, terokai SEDGE harga langsung token!

SEDGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SEDGE? Halaman ramalan harga SEDGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.