Social Lens Ai Harga Hari Ini

Harga langsung Social Lens Ai (LENS) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa LENS kepada USD penukaran adalah -- setiap LENS.

Social Lens Ai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,247, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M LENS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, LENS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01422749, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, LENS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Social Lens Ai (LENS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.25K$ 49.25K $ 49.25K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Social Lens Ai ialah $ 49.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran LENS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.25K.