Social Trade (ST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00849319$ 0.00849319 $ 0.00849319 Harga Terendah $ 0.0023316$ 0.0023316 $ 0.0023316 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.51% Perubahan Harga (7D) +7.51%

Social Trade (ST) harga masa nyata ialah $0.00351792. Sepanjang 24 jam yang lalu, ST didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ST sepanjang masa ialah $ 0.00849319, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0023316.

Dari segi prestasi jangka pendek, ST telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Social Trade (ST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 567.34K$ 567.34K $ 567.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 673.71K$ 673.71K $ 673.71K Bekalan Peredaran 161.27M 161.27M 161.27M Jumlah Bekalan 191,509,126.18 191,509,126.18 191,509,126.18

Had Pasaran semasa Social Trade ialah $ 567.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ST ialah 161.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 191509126.18. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 673.71K.