SocialCrab Harga Hari Ini

Harga langsung SocialCrab (SCRB) hari ini ialah $ 0.00011268, dengan 8.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SCRB kepada USD penukaran adalah $ 0.00011268 setiap SCRB.

SocialCrab kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 112,361, dengan bekalan edaran sebanyak 999.97M SCRB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SCRB didagangkan antara $ 0.00010264 (rendah) dan $ 0.00011196 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00035258, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003765.

Dalam prestasi jangka pendek, SCRB dipindahkan +4.52% dalam sejam terakhir dan -22.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SocialCrab (SCRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.36K$ 112.36K $ 112.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.36K$ 112.36K $ 112.36K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555 999,971,814.3390555

Had Pasaran semasa SocialCrab ialah $ 112.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SCRB ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999971814.3390555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.36K.