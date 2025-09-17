SocialGood (SG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01530777 24J Tinggi $ 0.01969185 Sepanjang Masa $ 8.71 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) +3.82%

SocialGood (SG) harga masa nyata ialah $0.0157795. Sepanjang 24 jam yang lalu, SG didagangkan antara $ 0.01530777 rendah dan $ 0.01969185 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SG sepanjang masa ialah $ 8.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SG telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +3.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SocialGood (SG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 428.03K Bekalan Peredaran 22.85M Jumlah Bekalan 27,125,752.73

Had Pasaran semasa SocialGood ialah $ 360.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SG ialah 22.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 27125752.73. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 428.03K.