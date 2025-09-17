Apakah itu SocialGrowAI (GROWAI)

Revolutionize Your Token Journey with SocialGrowAI - the home of DeFAI. Unleash a seamless multi-chain experience with SocialGrowAI, your ultimate hub for trading, launching, and earning tokens. This all-in-one platform integrates Telegram and X, empowering a dynamic array of multi-chain Telegram bots, AI agents, and web apps. With innovative gamified features, SocialGrowAI offers a groundbreaking, AI-optimized platform for multi-chain trading, launching, and earning tokens all in one place. ECOSYSTEM FEATURES: SocialGrowAI Trade Bot Buy and sell on many of the most popular chains including ETH, SOL, BASE, BSC, and TON. Working with a dominating trading platform that is currently under NDA, you can expect the best tools for buying and selling across the entire space. Quick Token Launcher Our $0 multi-chain token launcher provides an easy-to-use flow, to rapidly launch any token via Telegram in minutes. Launch, distribute, renounce, and lock liquidity using the SocialGrowAI Bot. Additional rewards can be earned when using one of our partner Telegram mini apps. Faucet/Reward System Our unparalleled reward system integrated within our partner Telegram apps enables thousands of projects to reward their communities. For the first time, Telegram mini apps will no longer rely on a single airdrop to maintain retention, which has proven through thousands of case studies to drastically reduce a project's life cycle. Our unique faucet system rewards loyalty, participation and allows you to earn additional daily tokens nearing migration via our token launcher. Telegram Mini Apps While a highly saturated ecosystem with copy and pasted mechanics, our unique outlook enable us to create bespoke mini apps for projects with already established communities, removing the reliance of a single airdrop for retention and replacing it with our array of features, including trading, launching and earning to drastically increase user retention and the lifecycle of the integrated projects. Integrated IDO SocialGrowAI provides an integrated decentralized multi-chain IDO feature that provides the tools for projects to fundraise and whitelist easily within the Telegram app. This seamless system will provide additional necessary tools for teams looking to launch a more comprehensive project. AI Integration Across all of our features, AI optimizations will be prevalent. We have a highly experienced development team that specializes in AI. Utilising our AI agent, we will be the first $0 Multi-chain launcher via X and Telegram.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SocialGrowAI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SocialGrowAI (GROWAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SocialGrowAI (GROWAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SocialGrowAI.

Semak SocialGrowAI ramalan harga sekarang!

GROWAI kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik SocialGrowAI (GROWAI)

Memahami tokenomik SocialGrowAI (GROWAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GROWAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SocialGrowAI (GROWAI) Berapakah nilai SocialGrowAI (GROWAI) hari ini? Harga langsung GROWAI dalam USD ialah 0.00137718 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GROWAI ke USD? $ 0.00137718 . Lihat Harga semasa GROWAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SocialGrowAI? Had pasaran untuk GROWAI ialah $ 432.81K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GROWAI? Bekalan edaran GROWAI ialah 314.36M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GROWAI? GROWAI mencapai harga ATH sebanyak 0.01195909 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GROWAI? GROWAI melihat harga ATL sebanyak 0.00121486 USD . Berapakah jumlah dagangan GROWAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GROWAIialah -- USD . Adakah GROWAI akan naik lebih tinggi tahun ini? GROWAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GROWAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

SocialGrowAI (GROWAI) Kemas Kini Industri Penting