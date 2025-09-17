Sock Inu (SINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -2.41% Perubahan Harga (7D) +0.95% Perubahan Harga (7D) +0.95%

Sock Inu (SINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SINU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SINU telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -2.41% dalam 24 jam dan +0.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sock Inu (SINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 178.87K$ 178.87K $ 178.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 178.87K$ 178.87K $ 178.87K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,904,215.213263 999,904,215.213263 999,904,215.213263

Had Pasaran semasa Sock Inu ialah $ 178.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SINU ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999904215.213263. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 178.87K.