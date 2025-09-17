SOCKS (SOCKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005445 $ 0.00005445 $ 0.00005445 24J Rendah $ 0.00005701 $ 0.00005701 $ 0.00005701 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005445$ 0.00005445 $ 0.00005445 24J Tinggi $ 0.00005701$ 0.00005701 $ 0.00005701 Sepanjang Masa $ 0.00427611$ 0.00427611 $ 0.00427611 Harga Terendah $ 0.00003117$ 0.00003117 $ 0.00003117 Perubahan Harga (1J) +0.70% Perubahan Harga (1D) -0.66% Perubahan Harga (7D) +5.68% Perubahan Harga (7D) +5.68%

SOCKS (SOCKS) harga masa nyata ialah $0.00005545. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOCKS didagangkan antara $ 0.00005445 rendah dan $ 0.00005701 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOCKS sepanjang masa ialah $ 0.00427611, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003117.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOCKS telah berubah sebanyak +0.70% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan +5.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOCKS (SOCKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.71K$ 54.71K $ 54.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.71K$ 54.71K $ 54.71K Bekalan Peredaran 988.60M 988.60M 988.60M Jumlah Bekalan 988,597,972.625329 988,597,972.625329 988,597,972.625329

Had Pasaran semasa SOCKS ialah $ 54.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOCKS ialah 988.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 988597972.625329. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.71K.