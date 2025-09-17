SOCOMFY (COMFY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) +6.40% Perubahan Harga (7D) +6.40%

SOCOMFY (COMFY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, COMFY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi COMFY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, COMFY telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan +6.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOCOMFY (COMFY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 273.36K$ 273.36K $ 273.36K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 273.36K$ 273.36K $ 273.36K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SOCOMFY ialah $ 273.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran COMFY ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 273.36K.