SofaCat (SOFAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03221217$ 0.03221217 $ 0.03221217 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +2.26% Perubahan Harga (7D) -5.08% Perubahan Harga (7D) -5.08%

SofaCat (SOFAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOFAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOFAC sepanjang masa ialah $ 0.03221217, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOFAC telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +2.26% dalam 24 jam dan -5.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SofaCat (SOFAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.45K$ 54.45K $ 54.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.50K$ 55.50K $ 55.50K Bekalan Peredaran 97.30M 97.30M 97.30M Jumlah Bekalan 99,175,189.186298 99,175,189.186298 99,175,189.186298

Had Pasaran semasa SofaCat ialah $ 54.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOFAC ialah 97.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99175189.186298. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.50K.