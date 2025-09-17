soft shill (CODED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001456 24J Tinggi $ 0.00001504 Sepanjang Masa $ 0.00208835 Harga Terendah $ 0.00001173 Perubahan Harga (1J) -0.62% Perubahan Harga (1D) -2.58% Perubahan Harga (7D) -1.46%

soft shill (CODED) harga masa nyata ialah $0.00001456. Sepanjang 24 jam yang lalu, CODED didagangkan antara $ 0.00001456 rendah dan $ 0.00001504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CODED sepanjang masa ialah $ 0.00208835, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001173.

Dari segi prestasi jangka pendek, CODED telah berubah sebanyak -0.62% sejak sejam yang lalu, -2.58% dalam 24 jam dan -1.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

soft shill (CODED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.56K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.56K Bekalan Peredaran 999.65M Jumlah Bekalan 999,653,052.76126

Had Pasaran semasa soft shill ialah $ 14.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CODED ialah 999.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999653052.76126. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.56K.