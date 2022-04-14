Tokenomik soft shill (CODED)

Lihat cerapan utama tentang soft shill (CODED), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

soft shill (CODED) Maklumat

$CODED is more than just a meme token — it’s an autonomous digital entity that lives and breathes in the developer-coded world of X (formerly Twitter). At its core, $CODED is a reactive bot-driven token that automatically replies to posts with a cryptic but iconic phrase: “it’s $coded.” Like a mysterious developer lurking in the shadows, it shows up uninvited, unannounced, and undeniably present.

The project is built around a core identity that celebrates coding culture, automation, and the quiet power of lines of logic. Just like how good code doesn’t explain itself — it runs — $CODED doesn’t argue or shill. It simply responds. Instantly. Relentlessly.

When someone drops alpha, makes a genius move, or unknowingly touches brilliance, the $CODED bot shows up to seal it with approval: “it’s $coded.” It feels like an easter egg for insiders — and a riddle for everyone else.

Laman Web Rasmi:
https://coded.review/

soft shill (CODED) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk soft shill (CODED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 15.10K
$ 15.10K
Jumlah Bekalan:
$ 999.65M
$ 999.65M
Bekalan Edaran:
$ 999.65M
$ 999.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 15.10K
$ 15.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00208835
$ 0.00208835
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001173
$ 0.00001173
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik soft shill (CODED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik soft shill (CODED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CODED yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CODED yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CODED, terokai CODED harga langsung token!

CODED Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CODED? Halaman ramalan harga CODED kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.