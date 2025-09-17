SOHOTRN (SOHOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00229046$ 0.00229046 $ 0.00229046 Harga Terendah $ 0.00001345$ 0.00001345 $ 0.00001345 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.60% Perubahan Harga (7D) +3.60%

SOHOTRN (SOHOT) harga masa nyata ialah $0.00003522. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOHOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOHOT sepanjang masa ialah $ 0.00229046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001345.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOHOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOHOTRN (SOHOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.14K$ 28.14K $ 28.14K Bekalan Peredaran 799.00M 799.00M 799.00M Jumlah Bekalan 799,000,000.0 799,000,000.0 799,000,000.0

Had Pasaran semasa SOHOTRN ialah $ 28.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOHOT ialah 799.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 799000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.14K.