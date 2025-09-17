Sol Bastard (SOBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0092959$ 0.0092959 $ 0.0092959 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +6.81% Perubahan Harga (7D) +6.81%

Sol Bastard (SOBA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOBA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOBA sepanjang masa ialah $ 0.0092959, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOBA telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sol Bastard (SOBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.59K$ 38.59K $ 38.59K Bekalan Peredaran 890.48M 890.48M 890.48M Jumlah Bekalan 890,475,560.012966 890,475,560.012966 890,475,560.012966

Had Pasaran semasa Sol Bastard ialah $ 38.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOBA ialah 890.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 890475560.012966. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 38.59K.