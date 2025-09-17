SOL DRIP (DRIP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +8.32% Perubahan Harga (7D) -5.31% Perubahan Harga (7D) -5.31%

SOL DRIP (DRIP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRIP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRIP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRIP telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +8.32% dalam 24 jam dan -5.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOL DRIP (DRIP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 258.74K$ 258.74K $ 258.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 258.74K$ 258.74K $ 258.74K Bekalan Peredaran 939.16M 939.16M 939.16M Jumlah Bekalan 939,161,258.1191468 939,161,258.1191468 939,161,258.1191468

Had Pasaran semasa SOL DRIP ialah $ 258.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRIP ialah 939.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 939161258.1191468. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 258.74K.