SOL Roulette Logo

SOL Roulette Harga (ROULETTE)

Tidak tersenarai

1 ROULETTE ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.20%1D
USD
SOL Roulette (ROULETTE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:30:20 (UTC+8)

SOL Roulette (ROULETTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000379
$ 0.00000379$ 0.00000379
24J Rendah
$ 0.00000383
$ 0.00000383$ 0.00000383
24J Tinggi

$ 0.00000379
$ 0.00000379$ 0.00000379

$ 0.00000383
$ 0.00000383$ 0.00000383

$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408

$ 0.00000194
$ 0.00000194$ 0.00000194

--

-0.25%

+5.18%

+5.18%

SOL Roulette (ROULETTE) harga masa nyata ialah $0.0000038. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROULETTE didagangkan antara $ 0.00000379 rendah dan $ 0.00000383 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROULETTE sepanjang masa ialah $ 0.00128408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000194.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROULETTE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +5.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOL Roulette (ROULETTE) Maklumat Pasaran

$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K

--
----

$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K

925.65M
925.65M 925.65M

925,654,552.7083238
925,654,552.7083238 925,654,552.7083238

Had Pasaran semasa SOL Roulette ialah $ 3.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROULETTE ialah 925.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 925654552.7083238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.51K.

SOL Roulette (ROULETTE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SOL Roulette kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SOL Roulette kepada USD adalah $ +0.0000008613.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SOL Roulette kepada USD adalah $ +0.0000014578.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SOL Roulette kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.25%
30 Hari$ +0.0000008613+22.67%
60 Hari$ +0.0000014578+38.37%
90 Hari$ 0--

Apakah itu SOL Roulette (ROULETTE)

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SOL Roulette (ROULETTE) Sumber

Laman Web Rasmi

SOL Roulette Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SOL Roulette (ROULETTE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SOL Roulette (ROULETTE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SOL Roulette.

Semak SOL Roulette ramalan harga sekarang!

ROULETTE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SOL Roulette (ROULETTE)

Memahami tokenomik SOL Roulette (ROULETTE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token ROULETTE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SOL Roulette (ROULETTE)

Berapakah nilai SOL Roulette (ROULETTE) hari ini?
Harga langsung ROULETTE dalam USD ialah 0.0000038 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa ROULETTE ke USD?
Harga semasa ROULETTE ke USD ialah $ 0.0000038. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SOL Roulette?
Had pasaran untuk ROULETTE ialah $ 3.51K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran ROULETTE?
Bekalan edaran ROULETTE ialah 925.65M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ROULETTE?
ROULETTE mencapai harga ATH sebanyak 0.00128408 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ROULETTE?
ROULETTE melihat harga ATL sebanyak 0.00000194 USD.
Berapakah jumlah dagangan ROULETTE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ROULETTEialah -- USD.
Adakah ROULETTE akan naik lebih tinggi tahun ini?
ROULETTE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ROULETTEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
SOL Roulette (ROULETTE) Kemas Kini Industri Penting

