SOL Roulette (ROULETTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000379 $ 0.00000379 $ 0.00000379 24J Rendah $ 0.00000383 $ 0.00000383 $ 0.00000383 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000379$ 0.00000379 $ 0.00000379 24J Tinggi $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 Sepanjang Masa $ 0.00128408$ 0.00128408 $ 0.00128408 Harga Terendah $ 0.00000194$ 0.00000194 $ 0.00000194 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.25% Perubahan Harga (7D) +5.18% Perubahan Harga (7D) +5.18%

SOL Roulette (ROULETTE) harga masa nyata ialah $0.0000038. Sepanjang 24 jam yang lalu, ROULETTE didagangkan antara $ 0.00000379 rendah dan $ 0.00000383 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ROULETTE sepanjang masa ialah $ 0.00128408, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000194.

Dari segi prestasi jangka pendek, ROULETTE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.25% dalam 24 jam dan +5.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOL Roulette (ROULETTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.51K$ 3.51K $ 3.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.51K$ 3.51K $ 3.51K Bekalan Peredaran 925.65M 925.65M 925.65M Jumlah Bekalan 925,654,552.7083238 925,654,552.7083238 925,654,552.7083238

Had Pasaran semasa SOL Roulette ialah $ 3.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ROULETTE ialah 925.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 925654552.7083238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.51K.