Tokenomik SOL Roulette (ROULETTE)

Lihat cerapan utama tentang SOL Roulette (ROULETTE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SOL Roulette (ROULETTE) Maklumat

Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem.

https://www.solroulette.money

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SOL Roulette (ROULETTE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K
Jumlah Bekalan:
$ 925.65M
$ 925.65M$ 925.65M
Bekalan Edaran:
$ 925.65M
$ 925.65M$ 925.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.51K
$ 3.51K$ 3.51K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00128408
$ 0.00128408$ 0.00128408
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000194
$ 0.00000194$ 0.00000194
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik SOL Roulette (ROULETTE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SOL Roulette (ROULETTE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ROULETTE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ROULETTE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ROULETTE, terokai ROULETTE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.