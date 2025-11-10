SOL Runner Harga Hari Ini

Harga langsung SOL Runner (SOLRUNNER) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLRUNNER kepada USD penukaran adalah -- setiap SOLRUNNER.

SOL Runner kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,302.33, dengan bekalan edaran sebanyak 998.58M SOLRUNNER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLRUNNER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLRUNNER dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -21.19% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SOL Runner (SOLRUNNER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K Bekalan Peredaran 998.58M 998.58M 998.58M Jumlah Bekalan 998,580,992.763238 998,580,992.763238 998,580,992.763238

Had Pasaran semasa SOL Runner ialah $ 6.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLRUNNER ialah 998.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998580992.763238. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.30K.