Sol402 Proxy Harga (SOL402)
Harga langsung Sol402 Proxy (SOL402) hari ini ialah --, dengan 7.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOL402 kepada USD penukaran adalah -- setiap SOL402.
Sol402 Proxy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,510, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M SOL402. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOL402 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dalam prestasi jangka pendek, SOL402 dipindahkan +1.78% dalam sejam terakhir dan -36.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Sol402 Proxy ialah $ 34.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOL402 ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953682.730929. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.51K.
+1.78%
-7.12%
-36.87%
-36.87%
Pada hari ini, perubahan harga Sol402 Proxy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sol402 Proxy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sol402 Proxy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sol402 Proxy kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-7.12%
|30 Hari
|$ 0
|--
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Sol402 Proxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Sol402 is a paywall orchestration platform built around the emerging x402 (HTTP 402) payment flow. We sit in front of any origin URL or API and turn each request into a pay-per-use interaction: first call returns a standards-compliant 402 challenge, the user or agent pays via Solana USDC, and the request is retried automatically with the payment receipt. Under the hood, Sol402 runs on Cloudflare Workers with KV/R2 storage, uses PayAI’s facilitator for verified settlement, and proxies responses 1:1 once the payment clears. Builders can mint links or API keys in seconds through our self-serve dashboard, monitor real-time usage (ClickHouse-backed analytics, Grafana hooks), and customize pricing per endpoint.
The SOL402 token is the access and utility layer for the platform. Holding thresholds unlock progressively deeper capabilities: instant onboarding and free-call quotas at ≥1 M SOL402, 25% pricing discounts and higher throughput at ≥2 M, and premium perks (priority RPC retry lanes, analytics exports, webhook delivery, forthcoming custodial payout mode) at ≥5 M. Tokens also gate advanced features we have on the roadmap: automatic link provisioning for partners, feature flags, and governance over the network’s fee schedules. In short, the project provides the 402 paywall infrastructure while SOL402 aligns usage, access, and future growth across the ecosystem.
