Tokenomik Sol402 Proxy (SOL402)

Tokenomik Sol402 Proxy (SOL402)

Lihat cerapan utama tentang Sol402 Proxy (SOL402), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:51:45 (UTC+8)
USD

Sol402 Proxy (SOL402) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sol402 Proxy (SOL402), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 39.19K
$ 39.19K$ 39.19K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 39.19K
$ 39.19K$ 39.19K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Sol402 Proxy (SOL402) Maklumat

Sol402 is a paywall orchestration platform built around the emerging x402 (HTTP 402) payment flow. We sit in front of any origin URL or API and turn each request into a pay-per-use interaction: first call returns a standards-compliant 402 challenge, the user or agent pays via Solana USDC, and the request is retried automatically with the payment receipt. Under the hood, Sol402 runs on Cloudflare Workers with KV/R2 storage, uses PayAI’s facilitator for verified settlement, and proxies responses 1:1 once the payment clears. Builders can mint links or API keys in seconds through our self-serve dashboard, monitor real-time usage (ClickHouse-backed analytics, Grafana hooks), and customize pricing per endpoint.

The SOL402 token is the access and utility layer for the platform. Holding thresholds unlock progressively deeper capabilities: instant onboarding and free-call quotas at ≥1 M SOL402, 25% pricing discounts and higher throughput at ≥2 M, and premium perks (priority RPC retry lanes, analytics exports, webhook delivery, forthcoming custodial payout mode) at ≥5 M. Tokens also gate advanced features we have on the roadmap: automatic link provisioning for partners, feature flags, and governance over the network’s fee schedules. In short, the project provides the 402 paywall infrastructure while SOL402 aligns usage, access, and future growth across the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://sol402.app/

Tokenomik Sol402 Proxy (SOL402): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sol402 Proxy (SOL402) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOL402 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOL402 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOL402, terokai SOL402 harga langsung token!

SOL402 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOL402? Halaman ramalan harga SOL402 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi