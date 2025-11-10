Tokenomik Sol402 Proxy (SOL402)
Sol402 Proxy (SOL402) Maklumat
Sol402 is a paywall orchestration platform built around the emerging x402 (HTTP 402) payment flow. We sit in front of any origin URL or API and turn each request into a pay-per-use interaction: first call returns a standards-compliant 402 challenge, the user or agent pays via Solana USDC, and the request is retried automatically with the payment receipt. Under the hood, Sol402 runs on Cloudflare Workers with KV/R2 storage, uses PayAI’s facilitator for verified settlement, and proxies responses 1:1 once the payment clears. Builders can mint links or API keys in seconds through our self-serve dashboard, monitor real-time usage (ClickHouse-backed analytics, Grafana hooks), and customize pricing per endpoint.
The SOL402 token is the access and utility layer for the platform. Holding thresholds unlock progressively deeper capabilities: instant onboarding and free-call quotas at ≥1 M SOL402, 25% pricing discounts and higher throughput at ≥2 M, and premium perks (priority RPC retry lanes, analytics exports, webhook delivery, forthcoming custodial payout mode) at ≥5 M. Tokens also gate advanced features we have on the roadmap: automatic link provisioning for partners, feature flags, and governance over the network’s fee schedules. In short, the project provides the 402 paywall infrastructure while SOL402 aligns usage, access, and future growth across the ecosystem.
Tokenomik Sol402 Proxy (SOL402): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Sol402 Proxy (SOL402) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SOL402 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SOL402 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SOL402, terokai SOL402 harga langsung token!
