SOLA AI (SOLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00839906$ 0.00839906 $ 0.00839906 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) -1.31% Perubahan Harga (7D) -7.90% Perubahan Harga (7D) -7.90%

SOLA AI (SOLA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLA sepanjang masa ialah $ 0.00839906, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLA telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan -7.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SOLA AI (SOLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 390.49K$ 390.49K $ 390.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 390.49K$ 390.49K $ 390.49K Bekalan Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Jumlah Bekalan 999,796,239.172665 999,796,239.172665 999,796,239.172665

Had Pasaran semasa SOLA AI ialah $ 390.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLA ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999796239.172665. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 390.49K.