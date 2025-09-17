Solace ($SOLACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145632 $ 0.00145632 $ 0.00145632 24J Rendah $ 0.001567 $ 0.001567 $ 0.001567 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145632$ 0.00145632 $ 0.00145632 24J Tinggi $ 0.001567$ 0.001567 $ 0.001567 Sepanjang Masa $ 0.04070279$ 0.04070279 $ 0.04070279 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.23% Perubahan Harga (1D) -5.00% Perubahan Harga (7D) -36.81% Perubahan Harga (7D) -36.81%

Solace ($SOLACE) harga masa nyata ialah $0.00144598. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SOLACE didagangkan antara $ 0.00145632 rendah dan $ 0.001567 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SOLACE sepanjang masa ialah $ 0.04070279, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SOLACE telah berubah sebanyak -2.23% sejak sejam yang lalu, -5.00% dalam 24 jam dan -36.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solace ($SOLACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 729.39K$ 729.39K $ 729.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Solace ialah $ 729.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SOLACE ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.