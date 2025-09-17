Solace AI ($SLCE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +7.83% Perubahan Harga (7D) +7.83%

Solace AI ($SLCE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SLCE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SLCE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SLCE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +7.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solace AI ($SLCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.25K$ 21.25K $ 21.25K Bekalan Peredaran 957.15M 957.15M 957.15M Jumlah Bekalan 957,149,195.151464 957,149,195.151464 957,149,195.151464

Had Pasaran semasa Solace AI ialah $ 21.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SLCE ialah 957.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 957149195.151464. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.25K.