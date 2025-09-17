Solala (SOLALA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0060174$ 0.0060174 $ 0.0060174 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +1.07% Perubahan Harga (7D) -0.68% Perubahan Harga (7D) -0.68%

Solala (SOLALA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLALA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLALA sepanjang masa ialah $ 0.0060174, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLALA telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.07% dalam 24 jam dan -0.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solala (SOLALA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Bekalan Peredaran 460.96M 460.96M 460.96M Jumlah Bekalan 460,957,851.4892 460,957,851.4892 460,957,851.4892

Had Pasaran semasa Solala ialah $ 32.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLALA ialah 460.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 460957851.4892. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.34K.