Solamander (SOLY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0046885$ 0.0046885 $ 0.0046885 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.68% Perubahan Harga (7D) +4.60% Perubahan Harga (7D) +4.60%

Solamander (SOLY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLY sepanjang masa ialah $ 0.0046885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.68% dalam 24 jam dan +4.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solamander (SOLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.16K$ 44.16K $ 44.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 44.16K$ 44.16K $ 44.16K Bekalan Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Jumlah Bekalan 999,722,837.8382814 999,722,837.8382814 999,722,837.8382814

Had Pasaran semasa Solamander ialah $ 44.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLY ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999722837.8382814. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.16K.