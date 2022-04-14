Tokenomik Solamander (SOLY)

Tokenomik Solamander (SOLY)

Lihat cerapan utama tentang Solamander (SOLY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Solamander (SOLY) Maklumat

Soly aspires to be the official face of Solana, ready to make a lasting impression in the dynamic realm of cryptocurrency. With bold dreams of transforming into a captivating Meme coin, Soly envisions a space where everyone has an equal chance to join the excitement. Picture a vibrant journey where Soly brings a dash of fun and innovation, carving out its own distinctive identity in the ever-evolving crypto landscape. Get ready to witness the birth of a crypto mascot that not only stands out but also adds a touch of whimsy to the world of digital assets.

Laman Web Rasmi:
https://solyonsol.io/

Solamander (SOLY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Solamander (SOLY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.71K
Jumlah Bekalan:
$ 999.72M
Bekalan Edaran:
$ 999.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 43.71K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0046885
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Solamander (SOLY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Solamander (SOLY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLY, terokai SOLY harga langsung token!

SOLY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SOLY? Halaman ramalan harga SOLY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.