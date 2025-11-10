Solana Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Solana Cat (SOLCAT) hari ini ialah --, dengan 4.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SOLCAT kepada USD penukaran adalah -- setiap SOLCAT.

Solana Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,021, dengan bekalan edaran sebanyak 996.24M SOLCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SOLCAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SOLCAT dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -9.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Solana Cat (SOLCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Bekalan Peredaran 996.24M 996.24M 996.24M Jumlah Bekalan 996,236,163.678749 996,236,163.678749 996,236,163.678749

Had Pasaran semasa Solana Cat ialah $ 27.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLCAT ialah 996.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996236163.678749. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.02K.