Solana Ecosystem Index (SOLI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 Harga Terendah $ 0.03897228$ 0.03897228 $ 0.03897228 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +1.36%

Solana Ecosystem Index (SOLI) harga masa nyata ialah $6.94. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLI sepanjang masa ialah $ 15.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03897228.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Solana Ecosystem Index (SOLI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 867.13K$ 867.13K $ 867.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 867.13K$ 867.13K $ 867.13K Bekalan Peredaran 124.89K 124.89K 124.89K Jumlah Bekalan 124,890.13669 124,890.13669 124,890.13669

Had Pasaran semasa Solana Ecosystem Index ialah $ 867.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLI ialah 124.89K, dengan jumlah bekalan sebanyak 124890.13669. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 867.13K.